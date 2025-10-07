Скидки
Мостовой — о 3:0 к 20-й минуте дерби: ЦСКА три раза подошёл к воротам — три гола

Мостовой — о 3:0 к 20-й минуте дерби: ЦСКА три раза подошёл к воротам — три гола
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о результативности московского дерби в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, где ЦСКА одолел «Спартак» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Футбол — это же не наука, как многие преподносят. Три раза подошли к воротам — три гола. Потом ЦСКА остановился, они ведь тоже не понимали, что происходит. Не поверили своему счастью. В конце могло стать и 3:3, когда выносили из пустых ворот. Этим и прекрасен футбол», — приводит слова Мостового издание News.ru.

Напомним, к 20-й минуте дерби армейцы вели в счёте со счётом 3:0. После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.

