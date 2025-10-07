Мостовой — о 3:0 к 20-й минуте дерби: ЦСКА три раза подошёл к воротам — три гола

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о результативности московского дерби в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, где ЦСКА одолел «Спартак» (3:2).

«Футбол — это же не наука, как многие преподносят. Три раза подошли к воротам — три гола. Потом ЦСКА остановился, они ведь тоже не понимали, что происходит. Не поверили своему счастью. В конце могло стать и 3:3, когда выносили из пустых ворот. Этим и прекрасен футбол», — приводит слова Мостового издание News.ru.

Напомним, к 20-й минуте дерби армейцы вели в счёте со счётом 3:0. После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.