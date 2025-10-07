Глушаков назвал кардиограммой результаты «Спартака» в текущем сезоне

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался об игре красно-белых и работе главного тренера московской команды Деяна Станковича в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Во‑первых, у «Спартака» небольшое отставание, только шесть очков от лидера. Во‑вторых, у Станковича заканчивался контракт, руководство в него поверило и продлило соглашение [в мае]. Значит, руководство доверяет Станковичу, есть какое‑то взаимопонимание. Что касается результатов, я бы не сказал, что их совсем нет. Тут как кардиограмма — то вверх, то вниз. Здесь сложно судить, нужно находиться в команде. У Станковича есть помощники, что они ему там советуют, мы не знаем», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

По итогам 11 туров РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и располагается на шестой строчке.