Григорян ответил, какой игры ждать от сборной России в матче с Ираном

Российский тренер Александр Григорян рассказал, какой игры ожидает от сборной России в товарищеском матче с национальной командой Ирана.

«Что мы ждём от сборной России? В последнем матче она так задрала планку по качеству игры. Я бы даже сказал, что она мне напомнила сборную Испании в лучшем её виде. Я считаю, что по качеству был похож по стилистике. Хотелось бы подтверждения этого в ближайших матчах», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, товарищеский матч с Ираном состоится уже 10 октября на стадионе «Волгоград Арена», начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.