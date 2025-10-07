Григорян ответил, какой игры ждать от сборной России в матче с Ираном
Поделиться
Российский тренер Александр Григорян рассказал, какой игры ожидает от сборной России в товарищеском матче с национальной командой Ирана.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Что мы ждём от сборной России? В последнем матче она так задрала планку по качеству игры. Я бы даже сказал, что она мне напомнила сборную Испании в лучшем её виде. Я считаю, что по качеству был похож по стилистике. Хотелось бы подтверждения этого в ближайших матчах», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, товарищеский матч с Ираном состоится уже 10 октября на стадионе «Волгоград Арена», начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
03:33
-
03:08
-
03:02
-
02:47
-
02:43
-
02:31
-
02:11
-
02:06
-
01:51
-
01:29
-
01:04
-
00:50
-
00:49
-
00:40
-
00:38
-
00:31
-
00:16
-
00:05
- 6 октября 2025
-
23:54
-
23:54
-
23:51
-
23:25
-
23:21
-
23:18
-
23:07
-
23:05
-
22:50
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
22:16
-
22:08
-
22:06
-
21:52
-
21:50