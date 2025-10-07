Скидки
Дракслер: я всегда выбираю Месси, но когда Неймар перешёл в «ПСЖ» — это было безумие

Дракслер: я всегда выбираю Месси, но когда Неймар перешёл в «ПСЖ» — это было безумие
Комментарии

Полузащитник «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер высказался об игре в «ПСЖ» с бразильским нападающим Неймаром и аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Я всегда выбираю Месси, потому что для меня он — лучший игрок всех времён. Но должен сказать, что, когда Неймар присоединился к ПСЖ в 2017 году, это было нечто особенное. Это было безумие», — приводит слова Дракслера Footmercato.

Напомним, Дракслер выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год. Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, после чего перешёл в «Интер Майами». Неймар, в свою очередь, защищал цвета парижан с 2017 по 2023 год и сейчас выступает за «Сантос».

Комментарии
