Булыкин рассказал, когда можно уволить главного тренера «Спартака» Станковича

Булыкин рассказал, когда можно уволить главного тренера «Спартака» Станковича
Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результаты «Спартака» и работу главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича в текущем сезоне.

«Если есть кандидат, можно увольнять. Но я думаю, что это нужно сделать перед зимней паузой и спокойно подобрать тренера. Мы же не знаем, какие условия контракта. Если можно уволить бесплатно, пока тренер не идет, например, в пятерке, то можно пользоваться моментом. Если бы я был спортивным директором, я бы всегда ставил такое условие — увольнять с компенсацией только при выполнении задач», — приводит слова Булыкина News.ru.

Напомним, ранее стало известно, что руководство клуба рассматривает увольнение главного тренера, но пока не нашло замену сербскому специалисту.

