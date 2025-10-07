Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Иран стоит опасаться». Гришин – о предстоящем сопернике сборной России

«Иран стоит опасаться». Гришин – о предстоящем сопернике сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Ирана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Иран сейчас 21‑й в рейтинге ФИФА, команда отобралась на чемпионат мира — это сильный соперник. Его стоит не бояться, но опасаться. Они могут преподнести сюрпризы. Иран не приедет вторым или полуторным составом. Им нужны хорошие матчи, чтобы готовиться к чемпионату мира. Он приедет составом, которым рассчитывает играть на мундиале, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Товарищеская встреча сборных России и Ирана пройдёт в пятницу, 10 октября, на стадионе «Волгоград Арена».
Затем, во вторник, 14 октября, команда Валерия Карпина проведёт домашний матч против сборной Боливии. Игра состоится в Москве, на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина».

Материалы по теме
Официально
Три футболиста покинули сборную России из-за травм и не сыграют с Ираном и Боливией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android