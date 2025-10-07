«Иран стоит опасаться». Гришин – о предстоящем сопернике сборной России

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Ирана.

«Иран сейчас 21‑й в рейтинге ФИФА, команда отобралась на чемпионат мира — это сильный соперник. Его стоит не бояться, но опасаться. Они могут преподнести сюрпризы. Иран не приедет вторым или полуторным составом. Им нужны хорошие матчи, чтобы готовиться к чемпионату мира. Он приедет составом, которым рассчитывает играть на мундиале, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Товарищеская встреча сборных России и Ирана пройдёт в пятницу, 10 октября, на стадионе «Волгоград Арена».

Затем, во вторник, 14 октября, команда Валерия Карпина проведёт домашний матч против сборной Боливии. Игра состоится в Москве, на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина».