«Нельзя так безобразно выходить на дерби». Глушаков — об игре «Спартака» в матче с ЦСКА
Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-лиги, где играли ЦСКА и «красно-белые». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«ЦСКА в начале хорошо себя проявил, играли в атаку и не боялись ничего. А у «Спартака» был какой‑то мандраж, я не знаю, что с ними произошло. Как будто они не подъехали. Сложно перестраиваться после такого начала встречи. Не знаю, с чем связан такой старт. Нельзя так безобразно выходить на дерби», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, следующий матч ЦСКА проведёт с «Локомотивом» 18 октября. «Спартак» же встретится с «Ростовом» также 18 октября.
