«Нельзя так безобразно выходить на дерби». Глушаков — об игре «Спартака» в матче с ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-лиги, где играли ЦСКА и «красно-белые». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«ЦСКА в начале хорошо себя проявил, играли в атаку и не боялись ничего. А у «Спартака» был какой‑то мандраж, я не знаю, что с ними произошло. Как будто они не подъехали. Сложно перестраиваться после такого начала встречи. Не знаю, с чем связан такой старт. Нельзя так безобразно выходить на дерби», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, следующий матч ЦСКА проведёт с «Локомотивом» 18 октября. «Спартак» же встретится с «Ростовом» также 18 октября.

Мостовой — о 3:0 к 20-й минуте дерби: ЦСКА три раза подошёл к воротам — три гола
