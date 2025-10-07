«Нельзя так безобразно выходить на дерби». Глушаков — об игре «Спартака» в матче с ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-лиги, где играли ЦСКА и «красно-белые». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.

«ЦСКА в начале хорошо себя проявил, играли в атаку и не боялись ничего. А у «Спартака» был какой‑то мандраж, я не знаю, что с ними произошло. Как будто они не подъехали. Сложно перестраиваться после такого начала встречи. Не знаю, с чем связан такой старт. Нельзя так безобразно выходить на дерби», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, следующий матч ЦСКА проведёт с «Локомотивом» 18 октября. «Спартак» же встретится с «Ростовом» также 18 октября.