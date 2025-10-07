«Это тревожный сигнал». Руни раскритиковал нападающего «Ливерпуля» Салаха

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«На этой неделе стало заметно: когда всё идёт хорошо — забиваешь, побеждаешь — это прекрасно, и команда готова это терпеть. Но за последнюю неделю я бы усомнился в его самоотдаче.

Я знаю, что он не всегда помогает в обороне, но в матче с «Челси» его крайний защитник буквально страдал, а Салах просто смотрел на это. Такие игроки, как ван Дейк и Алисон, лидеры раздевалки, должны сказать ему: «Ты должен помогать». Для меня это тревожный сигнал. На мой взгляд, он выглядел немного потерянным в последние дни», приводит слова Руни Daily Mail.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.