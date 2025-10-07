Скидки
Ветеран ЦСКА назвал виновного в поражении «Спартака» в дерби с армейцами

Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал матч 11-го тура РПЛ, где встречались ЦСКА и «Спартак». Игра закончилась победой армейцев со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Начало классное, армейцам слишком легко дались голы. Дальше не поверили своему счастью и расслабились, во втором тайме ещё и по физике просели. Да, «Спартак» был в шоке, но самый ужасный — Максименко. Четыре удара, три гола. Ещё и какие: в первом моменте в штрафной, кроме него, были три защитника, и они вчетвером не разобрались с Глебовым», — приводит слова Пономарёва News.ru.

Напомним, следующий матч ЦСКА проведёт с «Локомотивом» 18 октября. «Спартак» же встретится с «Ростовом» также 18 октября.

