Ветеран ЦСКА назвал виновного в поражении «Спартака» в дерби с армейцами

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал матч 11-го тура РПЛ, где встречались ЦСКА и «Спартак». Игра закончилась победой армейцев со счётом 3:2.

«Начало классное, армейцам слишком легко дались голы. Дальше не поверили своему счастью и расслабились, во втором тайме ещё и по физике просели. Да, «Спартак» был в шоке, но самый ужасный — Максименко. Четыре удара, три гола. Ещё и какие: в первом моменте в штрафной, кроме него, были три защитника, и они вчетвером не разобрались с Глебовым», — приводит слова Пономарёва News.ru.

Напомним, следующий матч ЦСКА проведёт с «Локомотивом» 18 октября. «Спартак» же встретится с «Ростовом» также 18 октября.