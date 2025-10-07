«За две игры забили больше, чем за круг». Мостовой — о результативности московских дерби

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал результаты матчей двух дерби 11-го тура Российской Премьер-лиги, где встречались московское «Динамо» с «Локомотивом» (3:5) и ЦСКА со «Спартаком» (3:2).

«Это красота футбола, мы должны радоваться. Все же кричат о том, какая скучная игра, когда заканчивают 1:1. Тут за две игры забили больше, чем некоторые за круг. Радуйтесь, что такое есть. Ещё ни разу не видел, чтобы кто-то не ошибался. Даже величайшие команды их совершают. Завтра опять сыграют 0:0 — будем говорить, что скучно», — приводит слова Мостового News.ru.

Напомним, по итогам 11 туров лидером чемпионата России является ЦСКА. На втором месте расположился «Локомотив». Тройку лидером замыкает «Краснодар».