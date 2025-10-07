«За две игры забили больше, чем за круг». Мостовой — о результативности московских дерби
Известный российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал результаты матчей двух дерби 11-го тура Российской Премьер-лиги, где встречались московское «Динамо» с «Локомотивом» (3:5) и ЦСКА со «Спартаком» (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1' 1:1 Сергеев – 23' 2:1 Бителло – 27' 2:2 Батраков – 43' 2:3 Комличенко – 68' 2:4 Воробьёв – 81' 3:4 Осипенко – 85' 3:5 Руденко – 90+2'
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Это красота футбола, мы должны радоваться. Все же кричат о том, какая скучная игра, когда заканчивают 1:1. Тут за две игры забили больше, чем некоторые за круг. Радуйтесь, что такое есть. Ещё ни разу не видел, чтобы кто-то не ошибался. Даже величайшие команды их совершают. Завтра опять сыграют 0:0 — будем говорить, что скучно», — приводит слова Мостового News.ru.
Напомним, по итогам 11 туров лидером чемпионата России является ЦСКА. На втором месте расположился «Локомотив». Тройку лидером замыкает «Краснодар».
Комментарии
