Президент «Бенфики» предстанет перед судом из-за перевода денег от «Локомотива» за игрока

Президент правления футбольного клуба «Бенфика» Руй Кошта будет привлечён в качестве ответчика в связи с переводом около € 76 тыс., поступивших от российского клуба «Локомотив» на банковские счета лиссабонского клуба, сообщает CNN Portugal.

Речь идёт о частичной выплате долга, связанного с защитником Херманом Конти. Отмечается, эта операция нарушила европейское законодательство, касающееся санкций против России. Предполагалось, что Руй Кошта будет допрошен ещё в июле, однако он попросил перенести заседание.

Транзакция была выявлена банком, после чего прокуратура распорядилась приостановить операцию. По приказу Центрального управления по расследованию и уголовным делам (DCIAP) средства были возвращены отправителю — на счёт спортивного акционерного общества, владеющего «Локомотивом»

В составе «Локомотива» Конти оказался в январе 2023 года, когда руководство красно-зелёных выкупило его трансфер у португальской «Бенфики» за € 250 тыс. Он покинул российский клуб в 2024 году.