Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Бенфики» предстанет перед судом из-за перевода денег от «Локомотива» за игрока

Президент «Бенфики» предстанет перед судом из-за перевода денег от «Локомотива» за игрока
Аудио-версия:
Комментарии

Президент правления футбольного клуба «Бенфика» Руй Кошта будет привлечён в качестве ответчика в связи с переводом около € 76 тыс., поступивших от российского клуба «Локомотив» на банковские счета лиссабонского клуба, сообщает CNN Portugal.

Речь идёт о частичной выплате долга, связанного с защитником Херманом Конти. Отмечается, эта операция нарушила европейское законодательство, касающееся санкций против России. Предполагалось, что Руй Кошта будет допрошен ещё в июле, однако он попросил перенести заседание.

Транзакция была выявлена банком, после чего прокуратура распорядилась приостановить операцию. По приказу Центрального управления по расследованию и уголовным делам (DCIAP) средства были возвращены отправителю — на счёт спортивного акционерного общества, владеющего «Локомотивом»

В составе «Локомотива» Конти оказался в январе 2023 года, когда руководство красно-зелёных выкупило его трансфер у португальской «Бенфики» за € 250 тыс. Он покинул российский клуб в 2024 году.

Материалы по теме
«Локомотив» и «Динамо» повторили самое результативное московское дерби
Истории
«Локомотив» и «Динамо» повторили самое результативное московское дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android