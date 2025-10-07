Скидки
Игорь Шалимов высказался о расистском скандале вокруг Эдуарда Сперцяна

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об обвинениях в расизме в адрес капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна после стычки с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура чемпионата России.

«Они начинали толкаться, было похоже, что Сперцян идёт к нему и говорит условно: «Заткинь». Его раз толкнули, потом второй раз. Из этой картинки, мне кажется, что то, о чём говорит Эдуард, так и было. Что тот спровоцировал, и он ему сказал замолчать. Кто-то один из них не прав, кто-то врёт», — сказал Шалимова в эфире программы «Это футбол, брат».

В концовке матча между Сперцяном и Ндонгом произошла стычка, в результате которой армянский футболист получил удар плечом в челюсть. По итогам эпизода сенегалец был удалён с поля, а Сперцян получил жёлтую карточку за провокационное поведение.

«Я не мог сдержаться». Мощный скандал в РПЛ — игрок «Ахмата» обвинил Сперцяна в расизме
