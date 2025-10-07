Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин оценил матч «Динамо» и «Локомотива» в РПЛ

Булыкин оценил матч «Динамо» и «Локомотива» в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-лиги, где играли московское «Динамо» и «Локомотив». Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 5:3.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Супердерби, команды удивили хорошим движением и желанием. Игроки предпочли тратить больше сил в атаке, шли без оглядки на чужие ворота — думаю, всем болельщикам очень понравилось. «Динамо» играло хорошо, но результатом поддержка этой команды, по понятным причинам, осталась недовольна. Если бы не грубые ошибки в обороне, получилось бы лучше. Такие детские неточности не должна допускать команда, которая претендует на медали», — приводит слова Булыкина News.ru.

Материалы по теме
Показатель xG «Динамо» в дерби с «Локомотивом» составил 5,2 — лучший результат тура в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android