Булыкин оценил матч «Динамо» и «Локомотива» в РПЛ

Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-лиги, где играли московское «Динамо» и «Локомотив». Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 5:3.

«Супердерби, команды удивили хорошим движением и желанием. Игроки предпочли тратить больше сил в атаке, шли без оглядки на чужие ворота — думаю, всем болельщикам очень понравилось. «Динамо» играло хорошо, но результатом поддержка этой команды, по понятным причинам, осталась недовольна. Если бы не грубые ошибки в обороне, получилось бы лучше. Такие детские неточности не должна допускать команда, которая претендует на медали», — приводит слова Булыкина News.ru.