Булыкин оценил матч «Динамо» и «Локомотива» в РПЛ
Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-лиги, где играли московское «Динамо» и «Локомотив». Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 5:3.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1' 1:1 Сергеев – 23' 2:1 Бителло – 27' 2:2 Батраков – 43' 2:3 Комличенко – 68' 2:4 Воробьёв – 81' 3:4 Осипенко – 85' 3:5 Руденко – 90+2'
«Супердерби, команды удивили хорошим движением и желанием. Игроки предпочли тратить больше сил в атаке, шли без оглядки на чужие ворота — думаю, всем болельщикам очень понравилось. «Динамо» играло хорошо, но результатом поддержка этой команды, по понятным причинам, осталась недовольна. Если бы не грубые ошибки в обороне, получилось бы лучше. Такие детские неточности не должна допускать команда, которая претендует на медали», — приводит слова Булыкина News.ru.
