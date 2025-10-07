«Он действительно управляет командой». Григорян назвал лидера «Спартака»

Известный российский специалист Александр Григорян рассказал, кто является лидером «Спартака» на данный момент.

«Умяров сейчас лидер «Спартака» по игре. Постепенно он превращается и в ментального лидера команды. Он действительно управляет командой, — сказал Григорян в эфире программы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Умяров провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 18 очков. В следующем туре команда встретится с «Ростовом». Матч состоится 18 октября в Москве.