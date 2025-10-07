Скидки
«Он действительно управляет командой». Григорян назвал лидера «Спартака»

Известный российский специалист Александр Григорян рассказал, кто является лидером «Спартака» на данный момент.

«Умяров сейчас лидер «Спартака» по игре. Постепенно он превращается и в ментального лидера команды. Он действительно управляет командой, — сказал Григорян в эфире программы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Умяров провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 18 очков. В следующем туре команда встретится с «Ростовом». Матч состоится 18 октября в Москве.

