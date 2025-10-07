Скидки
Гурцкая назвал условие, при котором Хачатурянц может войти в правление «Спартака»

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал слухи о возможном вхождении Ашота Хачатурянца в правление московского «Спартака».

– Хачатурянц может прийти в «Спартак»?
– Может, но только если принесет с собой деньги. Без денег он им не нужен.

– Как вы представляете эту конструкцию?
– Много лет назад была точно такая же история, когда появился Авен, который тоже хотел управлять «Спартаком». Его были готовы рассмотреть, если он внесет 5 миллиардов или 50% бюджета. А за свои деньги они сами будут управлять так, как считают нужным. И они в этом абсолютно правы.

Если Ашот Рафаилович с собой принесет дополнительные инвестиции, то, наверное, «Спартак» рассмотрит его, чтобы облегчить свой бюджет. Но если Хачатурянц придет управлять лукойловскими деньгами, то это полный бред. Они сами не могут своими деньгами управлять? – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Комментарии
