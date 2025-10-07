«Не мог такое сказать». Глушаков — об обвинении Сперцяна в расизме

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков прокомментировал конфликт между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом.

«Я думаю, Эдуард не мог такое сказать, он умный парень. Зачем ему это нужно? Для чего провоцировать? Тем более счёт в матче уже был 2:0. А Ндонг ударил Сперцяна, и ему же нужно было что‑то сказать после этого», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в концовке матча Ндонг получил красную карточку за то, что ударил плечом Сперцяна. После матча сенегалец заявил, что армянин допустил в его адрес расистское высказывание.