«Не может быть такого на первой минуте». Шалимов – о настрое «Спартака» в матче с ЦСКА

Известный российский тренер Игорь Шалимов раскритиковал полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова за неудачную передачу в начале матча 11-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:3), а также высказался о настрое красно-белых.

«Как можно в дерби с ЦСКА в этой ситуации не отдать в ноги Жедсону. Это как раз настрой команды, то из чего и получается 0:3. Насколько мимо эта передача. Как можно в передаче на три метра в середине поля ошибиться. Это говорит о настрое, концентрации или перегорели. Как можно ошибиться в такой ситуации. Это невозможно для такой команды, как «Спартак» в дерби с ЦСКА. И ты игру начинаешь с такой передачи. Я не мог не обратить на это внимание. Не может такого быть на первой минуте», — сказал Шалимов в эфире программы «Это футбол, брат!».

Напомним, к 18-й минуте «Спартак» проигрывал ЦСКА со счётом 0:3.