Григорян оценил заслуженность вызова в сборную России защитника «Балтики» Бевеева

Григорян оценил заслуженность вызова в сборную России защитника «Балтики» Бевеева
Российский тренер Александр Григорян высказался о попадании флангового защитника калининградской «Балтики» Мингияна Бевеева в состав сборной России на октябрьский тренировочный сбор.

«Мне сложно сказать, где его Карпин будет использовать, но своей игрой за «Балтику» он вызов заслужил. Мы этого игрока знаем достаточно давно. Его прогресс вызывает уважение,» — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

29-летний правый защитник Мингиян Бевеев в текущем сезоне провёл в составе «Балтики» 13 матчей во всех турнирах без результативных действий. Одной из характерных черт игры Бевеева являются дальние забросы мяча из аута, позволяющие быстро доставить мяч в штрафную.

Сборная России в октябре 2025 года сыграет с национальными командами Ирана (10 октября в Волгограде) и Боливии (14 октября в Москве).

Видео: «Урал» — «Нефтехимик». 2:2. Мингиян Бевеев

