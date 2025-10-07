Александр Гришин: мне Слишковича жалко, но его увольнение из «Оренбурга» — шаг правильный

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал уход с поста главного тренера «Оренбурга» боснийского специалиста Владимира Слишковича.

«Мне нравилось, как Слишкович работает. Было понятно, что он хочет. Не хватало футболистам качества — они делали ошибки. Мне Слишковича жалко. Но со стороны руководства, наверное, шаг правильный. Когда ты часто проигрываешь, команда перестаёт в тебя верить. Команда психологически просела — ей нужна встряска», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

5 октября после домашнего поражения от «Ростова» (0:1) в матче 11-го тура Мир РПЛ официальный телеграм-канал «Оренбурга» объявил об уходе из клуба главного тренера Владимира Слишковича, который работал с «газовиками» с октября 2024 года. В текущем сезоне под его руководством «Оренбург» набрал семь очков в 11 матчах РПЛ и занимает в турнирной таблице 14-е место — в зоне стыковых матчей. При этом в Фонбет Кубке России уральцы набрали восемь очков в пяти матчах и досрочно обеспечили себе второе место в квартете с «Зенитом», «Рубином» и «Ахматом».

Видео: «Оренбург» отправил футболку в космос в честь Дня космонавтики