18-летний вратарь «Кайрата» после матча с «Реалом» получил престижный подарок

18-летний вратарь «Кайрата» после матча с «Реалом» получил престижный подарок
18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза удостоился ректорского образовательного гранта от министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека, сообщается на сайте ведомства.

«Важно, чтобы наши спортсмены получали качественное образование, соответствующее международным стандартам. Это открывает для них возможности не только в спорте, но и в жизни после завершения карьеры, позволяя стать разносторонне развитыми личностями.

Пример Шерхана – вдохновляющий. Его выдающееся выступление — это мотивация для всей молодёжи Казахстана. Поздравляю его с этим успехом и желаю удачи в будущих матчах», — отметил министр.

Калмурза принял участие в двух стартовых поединках группового этапа Лиги чемпионов — против «Спортинга» (1:4) и мадридского «Реала» (0:5). После встречи с испанским грандом юного вратаря поощрил автомобильным подарком блогер и предприниматель Улугбек Шарипов.

