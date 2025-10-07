Стало известно имя возможного нового тренера сборной Казахстана

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Польский специалист Михал Пробеж станет новым главным тренером сборной Казахстана. Об этом сообщил канал Kanał Sportowy, сославшись на заявление журналиста Матеуша Борека в эфире программы Moc Futbolu.

Сейчас национальную команду временно возглавляет Талгат Байсуфинов. До него исполняющим обязанности был Али Алиев, который принял команду после отставки россиянина Станислава Черчесова.

Пробеж летом 2025 года покинул пост главного тренера сборной Польши. Во время его руководства он принял резонансное решение — лишил Роберта Левандовского капитанской повязки. В ответ форвард отказался выступать за национальную команду.

Без Левандовского Польша потерпела поражение от Финляндии (1:2) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026. Спустя двое суток после этого поражения польская федерация расторгла контракт с Пробежем.

