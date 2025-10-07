Левандовски отреагировал на незабитый пенальти в матче «Севилья» — «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свой нереализованный пенальти в матче 8-го тура Ла Лиги против «Севильи», завершившемся поражением каталонцев со счётом 1:4.

«Такие игры иногда случаются — это часть футбола. Не всегда всё складывается так, как ты рассчитываешь. Бывает, что не забиваешь с пенальти, но это неотъемлемо от игры. Думаю, подобные моменты делают нас сильнее в перспективе.

Конечно, обидно. Но я надеюсь, мы сможем отреагировать правильно и использовать это как дополнительную мотивацию на оставшиеся матчи сезона. Иногда случаются такие неудачи — ты проигрываешь или не реализуешь свои шансы. Главное — как можно быстрее восстановиться, вернуться на поле и доказать, что готов к новым вызовам», — приводит слова форварда Meczyki.

