«Встал бы в ворота вместо Трубина — ничего бы не изменилось». Моуринью — о матче с «Порту»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью остался доволен действиями своей команды после нулевой ничьей против «Порту» в 8-м туре чемпионата Португалии.

«Парни отыграли великолепно. У нас нет быстрых и прямолинейных атакующих игроков, но с точки зрения тактики и командной организации всё выглядело очень здорово. Мы играли на сложном стадионе, против сильного соперника — и справились.

Кажется, Трубин вообще не вступал в игру. Единственный момент — это удар Моры в штангу. В остальном — ничего опасного. Мы отлично закрыли их ключевых игроков — усилиями всего двух наших футболистов, а затем грамотно контролировали игру.

Если бы я сам стоял на воротах вместо Трубина все 90 минут, ничего бы не изменилось. Он даже не прикасался к мячу — вот насколько уверенно сыграла команда», — приводит слова тренера клубный сайт.

Напомним, «Бенфика» идёт на четвёртом месте португальского чемпионата с 16 очками, «Порту» первый — 22 очка.

