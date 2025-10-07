Скидки
Главная Футбол Новости

«Встал бы в ворота вместо Трубина — ничего бы не изменилось». Моуринью — о матче с «Порту»

Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью остался доволен действиями своей команды после нулевой ничьей против «Порту» в 8-м туре чемпионата Португалии.

Португалия — Примейра . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 23:15 МСК
Порту
Порту
Окончен
0 : 0
Бенфика
Лиссабон

«Парни отыграли великолепно. У нас нет быстрых и прямолинейных атакующих игроков, но с точки зрения тактики и командной организации всё выглядело очень здорово. Мы играли на сложном стадионе, против сильного соперника — и справились.

Кажется, Трубин вообще не вступал в игру. Единственный момент — это удар Моры в штангу. В остальном — ничего опасного. Мы отлично закрыли их ключевых игроков — усилиями всего двух наших футболистов, а затем грамотно контролировали игру.

Если бы я сам стоял на воротах вместо Трубина все 90 минут, ничего бы не изменилось. Он даже не прикасался к мячу — вот насколько уверенно сыграла команда», — приводит слова тренера клубный сайт.

Напомним, «Бенфика» идёт на четвёртом месте португальского чемпионата с 16 очками, «Порту» первый — 22 очка.

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком

