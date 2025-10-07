Александр Гришин: из «Ростова» нужно было приглашать в сборную России ещё и Чистякова

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об игроках «Ростова» в составе сборной России на октябрьский сбор, во время которого пройдут домашние товарищеские матчи с национальными командами Ирана и Боливии.

«Если посмотреть, кого вызывать из «Ростова» — нужно было тогда ещё приглашать и Чистякова. И делать тогда блок обороны из этой команды: Вахания, Чистяков, Мелёхин и ещё кто‑то. Чистяков сейчас очень хорошо играет. «Ростов» здорово перешёл на пять защитников, идёт игра один в один, подстраховка. Альба нашёл сочетание защитников, которые дают результат «Ростову» и сыграли пять матчей на ноль», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пригласил на октябрьский сбор 2025 года трёх футболистов «Ростова» — правого защитника Илью Ваханию, центрального защитника Виктора Мелёхина и полузащитника Константина Кучаева. Жёлто-синие завершили без пропущенных мячей четыре последних матча в Мир РПЛ — с ЦСКА (1:0), «Балтикой» (0:0 в гостях), «Краснодаром» (0:0) и «Оренбургом» (1:0 в гостях).

