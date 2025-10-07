Пономарёв — о матче «Динамо» — «Локомотив»: бездарная игра в обороне, просто ужас

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв раскритиковал футболистов за слабую игру в обороне в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Локомотив» (3:5).

«Бездарная игра в обороне. Просто ужас. Всегда обращал внимание: Касерес и Зайнутдинов — это не игроки обороны. Нельзя ставить в оборону кого попало. Надо читать игру, а не играть по игроку и мячу, как Касерес. Что ж ты игрока упустил за спину, догонял и толкал? Вот тебе результат — одиннадцатиметровый», — приводит слова Пономарёва News.ru.

«Локомотив» пропустил в 11 матчах РПЛ 16 голов и занимает девятое место в лиге по этому показателю. В статистике московского «Динамо» на таком же отрезке 17 пропущенных мячей, бело-голубые делят со «Спартаком» 10-11-е места в лиге по прочности обороны.

