Тренер «Монако» Хюттер может быть уволен в ближайшее время — Романо

Руководство «Монако» начало подыскивать нового наставника для команды, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, Ади Хюттер может быть отправлен в отставку в ближайшее время — решение могут принять уже в период международной паузы.

Команда провела неудачную серию, одержав лишь одну победу в пяти последних матчах и опустившись на пятое место в Лиге 1. Это усилило давление на тренерский штаб.

Гюттер возглавил «Монако» летом 2023 года. Под его руководством клуб стал бронзовым призёром чемпионата Франции, а также занял второе место в одном из сезонов.

