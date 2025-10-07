Портал Give me Sport опубликовал рейтинг фаворитов «Золотого мяча» — 2026

Портал Give me Sport опубликовал свежий рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» 2026 года. Список возглавил форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который на данный момент является лучшим бомбардиром как Ла Лиги, так и Лиги чемпионов.

На втором месте — восходящая звезда «Барселоны» Ламин Ямаль. Третью позицию занял нападающий «Баварии» Гарри Кейн, демонстрирующий стабильную результативность в Бундеслиге и на международной арене.

Обладатель «Золотого мяча» 2025 года Усман Дембеле оказался на четвёртом месте, а пятёрку лучших замыкает полузащитник «Барселоны» Педри.

Полный рейтинг:

Фото: Give me Sport

