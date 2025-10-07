Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: «Локомотив» — «команда молодости нашей». Всегда интересно, всегда моменты

Мостовой: «Локомотив» — «команда молодости нашей». Всегда интересно, всегда моменты
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре московского «Локомотива».

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Где «Локомотив» — там всегда интересно, всегда моменты. «Команда молодости нашей» — молодые ребята, бегают туда-сюда, много сил, много рывков. Мне что и нравится, у них всегда есть эта бесшабашность, которую почаще хотелось бы видеть. У Галактионова помощников человек 10, многие играли в футбол, например, Дмитрий Лоськов. Они по-любому что-то полезное да посоветуют. Молодцы, мне сейчас «Локомотив» нравится. Посмотрим, как они будут дальше», — приводит слова Мостового News.ru.

В матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл на выезде московское «Динамо» со счётом 5:3. Железнодорожники под руководством главного тренера Михаила Галактионова набрали 23 очка в 11 матчах РПЛ и занимают в турнирной таблице второе место, уступая одно очко лидирующему ЦСКА.

С 26 забитыми мячами в 11 матчах «Локомотив» является самым результативным клубом лиги (у остальных — не более 22).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»

Материалы по теме
Пономарёв — о матче «Динамо» — «Локомотив»: бездарная игра в обороне, просто ужас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android