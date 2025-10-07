Мостовой: «Локомотив» — «команда молодости нашей». Всегда интересно, всегда моменты

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре московского «Локомотива».

«Где «Локомотив» — там всегда интересно, всегда моменты. «Команда молодости нашей» — молодые ребята, бегают туда-сюда, много сил, много рывков. Мне что и нравится, у них всегда есть эта бесшабашность, которую почаще хотелось бы видеть. У Галактионова помощников человек 10, многие играли в футбол, например, Дмитрий Лоськов. Они по-любому что-то полезное да посоветуют. Молодцы, мне сейчас «Локомотив» нравится. Посмотрим, как они будут дальше», — приводит слова Мостового News.ru.

В матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл на выезде московское «Динамо» со счётом 5:3. Железнодорожники под руководством главного тренера Михаила Галактионова набрали 23 очка в 11 матчах РПЛ и занимают в турнирной таблице второе место, уступая одно очко лидирующему ЦСКА.

С 26 забитыми мячами в 11 матчах «Локомотив» является самым результативным клубом лиги (у остальных — не более 22).

