Главная Футбол Новости

Тренер «Урала» Ромащенко прокомментировал разгромное поражение от «КАМАЗа»

Тренер «Урала» Ромащенко прокомментировал разгромное поражение от «КАМАЗа»
Комментарии

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко высказался после выездного разгромного поражения от «КАМАЗа» (1:5) в матче 13-го тура Pari Первой лиги.

Россия — Лига PARI . 13-й тур
06 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
5 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Моторин – 14'     2:0 Султонов – 23'     3:0 Апеков – 41'     3:1 Ишков – 45'     4:1 Моторин – 60'     5:1 Караев – 90'    

«Игра сложилась так, как сложилась. Всё, что могу сказать — принести извинения нашим многочисленным болельщикам. Сейчас комментировать что-то нет смысла — нужно полностью пересмотреть не только эту игру, но и другие составляющие. И после этого делать выводы в плане тренировочного процесса, подготовки, ментальности», — приводит слова Ромащенко официальный телеграм-канал «Урала».

После поражения от «КАМАЗа» «Урал» с 24 очками в 13 матчах занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей. Отставание «шмелей» от зоны прямого выхода в Мир РПЛ составляет три очка.

Видео: «Урал» на выезде разгромно проиграл «КАМАЗУ»

