Тренер «Урала» Ромащенко прокомментировал разгромное поражение от «КАМАЗа»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко высказался после выездного разгромного поражения от «КАМАЗа» (1:5) в матче 13-го тура Pari Первой лиги.

«Игра сложилась так, как сложилась. Всё, что могу сказать — принести извинения нашим многочисленным болельщикам. Сейчас комментировать что-то нет смысла — нужно полностью пересмотреть не только эту игру, но и другие составляющие. И после этого делать выводы в плане тренировочного процесса, подготовки, ментальности», — приводит слова Ромащенко официальный телеграм-канал «Урала».

После поражения от «КАМАЗа» «Урал» с 24 очками в 13 матчах занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей. Отставание «шмелей» от зоны прямого выхода в Мир РПЛ составляет три очка.

