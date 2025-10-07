Погребняк: да, Дзюба не забил пенальти «Зениту», но и «Акрон» может играть лучше

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался по итогам матча 11-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Акроном». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Многие действительно удивились результату «Зенита» в матче с «Акроном», я тоже, в принципе. Как будто бы «Зенит» должен играть лучше, и все это понимают. Если претендовать на что-то большее, чем в том сезоне, то, конечно, надо побеждать и забивать, креативить. Пока этого в «Зените» нет, к сожалению.

Что касается «Акрона», у них определённый характер и настрой. Дзюбу похвалил главный тренер с точки зрения настроя. Да, не забил — бывает. Как будто бы «Акрон» может играть лучше», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.