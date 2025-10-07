Хавбек «Сочи» рассказал, как забил победный гол «Пари НН» после неудачного пенальти

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, как пробивал в домашнем матче 11-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» пенальти, который не был реализован, но помог «барсам» добыть первую победу в чемпионате (2:1).

«Изначально у меня нет какого‑то универсального решения, как бить пенальти. Нужно отталкиваться от конкретной ситуации. Смотреть, где находится вратарь. На этот раз так получилось, что после удара мяч отскочил в ту зону, откуда я смог добить и вывести команду вперёд», — сказал Сааведра в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 55-й минуте матча «Сочи» — «Пари НН» хавбек хозяев поля Игнасио Сааведра при счёте 1:1 не реализовал пенальти, но вывел черноморский клуб вперёд, сразу же добив мяч в сетку ворот Никиты Медведева. Этот гол в итоге стал победным, при этом сочинцы выиграли в чемпионате России впервые за 11 стартовых туров (+1=2-8).

С пятью очками в 11 матчах «барсы» продолжают находиться в турнирной таблице на последнем месте — в зоне прямого вылета, но сократили отставание от зоны стыковых матчей до двух очков.

Видео: «Сочи» уступил «Черноморцу» и финишировал на 5-й строчке в лиге