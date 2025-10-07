Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дерби ЦСКА — «Спартак». Революция в «Динамо». Лучший матч сезона. ПЛН #113

Дерби ЦСКА — «Спартак». Революция в «Динамо». Лучший матч сезона. ПЛН #113
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» представляет 113-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Миша Рождественский, Макс Пахомов и их гость — автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Два огненных московских дерби — «Динамо» и «Локомотив» устроили голевую перестрелку, а ЦСКА и «Спартак» ошарашили стартом и бодались до последних секунд. «Зенит» потерял очки, «Краснодар» не без труда победил. А ещё смена руководства в «Динамо», новый босс «Спартака» и многое другое. Всё это обсуждаем в новом выпуске.

Видеоверсия выпуска:

YouTube
«ВКонтакте»
Rutube

Аудиоверсия выпуска:

• в Apple Podcasts
• в «Яндекс.Музыке»
• в «Звуке»
• в плеере Podster

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
01:05 — Сумасшедшее дерби «Динамо» и «Локо». Что это было?!
26:24 — «Краснодар», «Ахмат» и скандал со Сперцяном
45:49 — Проблемы «Зенита» и Семака
01:09:44 — Подробно про дерби ЦСКА — «Спартак»
1:51:31 — У «Спартака» новый гендиректор. Что это значит?
2:12:55 — Революция в «Динамо» и остальное

Материалы по теме
«Решение Левникова — просто необъяснимое. Грубейшая ошибка». Судейство в 11-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Решение Левникова — просто необъяснимое. Грубейшая ошибка». Судейство в 11-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android