Дерби ЦСКА — «Спартак». Революция в «Динамо». Лучший матч сезона. ПЛН #113

«Чемпионат» представляет 113-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Миша Рождественский, Макс Пахомов и их гость — автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
Два огненных московских дерби — «Динамо» и «Локомотив» устроили голевую перестрелку, а ЦСКА и «Спартак» ошарашили стартом и бодались до последних секунд. «Зенит» потерял очки, «Краснодар» не без труда победил. А ещё смена руководства в «Динамо», новый босс «Спартака» и многое другое. Всё это обсуждаем в новом выпуске.
Видеоверсия выпуска:
Аудиоверсия выпуска:
Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
01:05 — Сумасшедшее дерби «Динамо» и «Локо». Что это было?!
26:24 — «Краснодар», «Ахмат» и скандал со Сперцяном
45:49 — Проблемы «Зенита» и Семака
01:09:44 — Подробно про дерби ЦСКА — «Спартак»
1:51:31 — У «Спартака» новый гендиректор. Что это значит?
2:12:55 — Революция в «Динамо» и остальное