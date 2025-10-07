Гарри Кейн рассказал, задумывается ли он над возвращением в АПЛ

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал, задумывается ли он над возвращением в английскую Премьер-лигу, а также признался, что готов продлить контракт с немецким клубом. Действующее соглашение форварда с мюнхенцами рассчитано до лета 2027 года.

«Думаю, это возможно (продление контракта. — Прим. «Чемпионата»). Пару недель назад я говорил, что ещё не обсуждал этот вопрос с клубом, но я готов. Очевидно, многое зависит от того, как вообще сложится этот сезон и чего мы добьёмся. Прямо сейчас всё хорошо, и я не хочу думать о чём-то другом. Что касается возможного возвращения в АПЛ, то я не знаю. Спроси вы меня сразу после перехода в «Баварию», я бы ответил, что точно вернусь», — приводит слова Кейна Mundo Deportivo.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». За «Баварию» он выступает с 2023 года. В 106 матчах за мюнхенцев Гарри забил 103 гола.