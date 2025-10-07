Джоб Беллингем хочет покинуть дортмундскую «Боруссию» — Тавольери

Английский полузащитник Джоб Беллингем хочет уйти из дортмундской «Боруссии», сообщил журналист Саша Тавольери на странице в соцсети Х.

По данным Тавольери, 20-летний Джоб очень недоволен малым количеством игрового времени. Беллингем-младший присоединился к «Боруссии» летом, но ни разу не сыграл полный матч.

В этом сезоне игрок принял участие в девяти матчах во всех турнирах, не отметился результативными действиями.

Джоб Беллингем — младший брат футболиста «Реала» Джуда Беллингема, контракт Джоба с «Боруссией» рассчитан до 2030 года. По информации портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 22 млн.