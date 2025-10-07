Постекоглу дерзко ответил на вопрос журналиста о неудачных результатах «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу жёстко ответил на вопрос журналиста о неудачных результатах команды под его руководством. После назначения Постекоглу вместо Нуну Эшпириту Санту «лесники» дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

В последнем матче «Ноттингем» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 0:2 в 7-м туре чемпионата Англии.

– Если вам дадут время, вы исправите ситуацию?

– Нет, нет, это безнадёжный случай.

Серьёзно: что плохого в трудностях? Почему всё должно быть… Почему мы хотим, чтобы всё доставалось нам в красивой упаковке?

Я уверен, что у твоих родителей были трудности в жизни, верно? И они не сдались. Может, ты был безнадёжен в какой-то момент, но они ведь не потеряли надежду, правильно?

Я не хочу тебя задеть, не воспринимай это так. Я хочу сказать, что в наше время, похоже, когда что-то идёт не так, это плохо – и всё. Мы это изменим. Откажемся от этого.

Если что-то нужно исправить, в процессе будут трудности. Это не неизведанная территория для меня, как я и говорил, – сказал Постекоглу на пресс-конференции, видео с которой опубликовал Sky Sports.