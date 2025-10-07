Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Постекоглу дерзко ответил на вопрос журналиста о неудачных результатах «Ноттингем Форест»

Постекоглу дерзко ответил на вопрос журналиста о неудачных результатах «Ноттингем Форест»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу жёстко ответил на вопрос журналиста о неудачных результатах команды под его руководством. После назначения Постекоглу вместо Нуну Эшпириту Санту «лесники» дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

В последнем матче «Ноттингем» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 0:2 в 7-м туре чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Гимарайнс – 58'     2:0 Вольтемаде – 84'    

– Если вам дадут время, вы исправите ситуацию?
– Нет, нет, это безнадёжный случай.

Серьёзно: что плохого в трудностях? Почему всё должно быть… Почему мы хотим, чтобы всё доставалось нам в красивой упаковке?

Я уверен, что у твоих родителей были трудности в жизни, верно? И они не сдались. Может, ты был безнадёжен в какой-то момент, но они ведь не потеряли надежду, правильно?

Я не хочу тебя задеть, не воспринимай это так. Я хочу сказать, что в наше время, похоже, когда что-то идёт не так, это плохо – и всё. Мы это изменим. Откажемся от этого.

Если что-то нужно исправить, в процессе будут трудности. Это не неизведанная территория для меня, как я и говорил, – сказал Постекоглу на пресс-конференции, видео с которой опубликовал Sky Sports.

Материалы по теме
Постекоглу повторил антирекорд «Ноттингем Форест» столетней давности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android