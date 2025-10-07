Скидки
Ольга Смородская: любо-дорого смотреть на футболистов «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская похвалила нынешних футболистов московского клуба.

«Футболисты «Локомотива» — молодцы! Любо-дорого на них смотреть», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл на выезде московское «Динамо» со счётом 5:3. Железнодорожники под руководством главного тренера Михаила Галактионова набрали 23 очка в 11 матчах РПЛ и занимают в турнирной таблице второе место, уступая одно очко лидирующему ЦСКА.

С 26 забитыми мячами в 11 матчах «Локомотив» является самым результативным клубом лиги (у остальных — не более 22).

