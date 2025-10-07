Совладелец «Торпедо» Соболев признал вину по делу о попытке подкупа арбитров

Совладелец московского «Торпедо» Леонид Соболев, который обвиняется в подкупе арбитров, признал свою вину в содеянном, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Обвиняемый Соболев активно содействует следствию в расследовании преступлений, даёт признательные показания», — говорится в тексте дела.

Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе судей. По версии следствия, с марта по май 2025 года они предлагали главному судье футбольных матчей с участием «Торпедо» деньги в размере 1 млн рублей за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

Перед началом сезона-2025/2026 «Торпедо», которое вышло в Мир РПЛ по итогам сезона, было понижено обратно до Лиги Pari. Сейчас команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав девять очков в 13 матчах.