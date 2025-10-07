Линекер назвал ушедшего в другой клуб игрока, которого не хватает «Ливерпулю»

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер заявил, что «Ливерпулю» не хватает крайнего защитника Трента Александер-Арнольда, который минувшим летом перешёл в мадридский «Реал».

«Ливерпулю» очень не хватает Трента. То, что он даёт в атаке, невозможно заменить. Нет другого игрока, который играл бы на этой позиции так же, как он. Мо Салаху его тоже не хватает из-за их взаимосвязи.

Перестаньте беспокоиться о том, что он допустит какую-нибудь мелкую ошибку в обороне, потому что то, что он даёт в атаке, абсолютно невероятно», — сказал Линекер в подкасте The Rest Is Football.

«Ливерпуль» потерпел три поражения подряд во всех турнирах: уступил «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии (1:2), затем проиграл «Галатасараю» в Лиге чемпионов (0:1), а в прошедшие выходные уступил «Челси» (1:2).