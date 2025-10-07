Скидки
Эден Азар назвал своего героя в футболе

Бывший игрок «Реала» и «Челси» Эден Азар назвал Зинедина Зидана «своим героем».

«Мой герой? Легко, это Зизу. Он был тем, кто нам нужен. Также мы с братьями смотрели игру легендарной французской команды на чемпионате мира 1998 года. Зидан, безусловно, был моим любимчиком», — приводит слова Азара SoccerBible.

Азар играл под руководством Зинедина Зидана в составе мадридского «Реала» с 2019 по 2021 год. За этот период вместе со «сливочными» бельгиец дважды выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны, стал обладателем Кубка Испании, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В качестве футболиста Зидан выигрывал домашний чемпионат мира — 1998, также в его активе серебро ЧМ-2006 в Германии. В 1998 году Зидан становился обладателем «Золотого мяча».

