Защитник «Черноморца» Кирш: Первая лига — место, где молодой игрок может набить шишки

21-летний игрок «Черноморца» Илья Кирш поделился впечатлениями от игры в Pari Первой лиге. Игрок принадлежит «Зениту», а за «Черноморец» играет на правах аренды.

«У меня получился достаточно непростой период, потому что я уехал в сборную, пропустив «тройник». Как раз в это время поменялся тренер, и я потерял место в старте. Вадим Валентинович сразу обозначил, что все игроки равны, а выбирать состав будет по тому, кто и как тренируется. Для меня это стало первым знаком для возвращения в стартовый состав.

Я прислушиваюсь к требованиям Вадима Валентиновича. Наверное, тренеру понравилось, как я их выполняю, потому и играю. Близка схема, по которой мы сейчас выступаем. Первая лига — место, где молодой игрок может набить шишки и набраться опыта», — сказал Кирш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

