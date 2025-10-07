В РФС признали, что люди никогда не будут полностью удовлетворены судейством

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что люди никогда не будут полностью удовлетворены судейством. Мажич занимает свою должность с лета 2023-го. В июле этого года Российский футбольный союз продлил контракт с сербским специалистом на один год.

«Люди никогда не будут полностью довольны судейством. Они всегда обсуждают то или иное решение судей. Это нормально. Важно, что мы полностью сфокусированы на нашей работе. Мы осознаём проблемы, которые есть, и работаем над их решением», — приводит слова Мажича «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).