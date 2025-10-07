Россия — Иран: дата и время, где пройдёт товарищеский матч по футболу, на каком стадионе

В пятницу, 10 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге ФИФА. Команда уже отобралась на чемпионат мира 2026 года, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

В октябре команда Валерия Карпина сыграет также со сборной Боливии. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 14 октября.