Эдгар Севикян получил травму и покинул расположение сборной Армении

Полузащитник «Акрона» и сборной Армении Эдгар Севикян покинул расположение национальной команды из-за травмы, сообщила пресс-служба Федерации футбола Армении.

«Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян из-за травмы не примет участия в следующих двух матчах национальной команды», — говорится в сообщении.

24-летний Севикян пропустит матчи Армении в отборочном турнире чемпионата мира — 2026 с Венгрией и Ирландией. Встречи состоятся 11 и 14 октября соответственно.

В начале сентября Севикян перешёл из «Ференцвароша» в «Акрон» на правах аренды с правом выкупа. За тольяттинцев он провёл пять матчей, отметился голевой передачей.