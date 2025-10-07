Скидки
Тони Кроос обозначил слабость «Барселоны», которая может повлиять на результаты клуба в ЛЧ

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос полагает, что «Барселона» слишком зависима от некоторых игроков, что может стоить сине-гранатовым результатов в Лиге чемпионов УЕФА.

«У «Барселоны» один из самых привлекательных стилей игры в Европе, если не сказать, что самый привлекательный. Но они крайне рискуют, потому что в плохой день для Ямаля, Педри или Рафиньи любая команда может нанести «Барсе» удар. В том числе выбить из Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне случилось именно это на стадии полуфинала с «Интером». В этом году может произойти то же самое. В какой-то момент «Барселона» точно столкнётся с таким соперником, который воспользуется их слабой стороной», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

