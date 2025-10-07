Илья Кирш: уверен, что окажусь в родном «Зените» и верну должок за моё воспитание

Защитник новороссийского «Черноморца» Илья Кирш высказался о возвращении в «Зенит». Кирш — воспитанник сине-бело-голубых, за «Черноморец» Илья играет на правах аренды.

«Не вижу смысла думать о будущем сейчас. Пройдёт год — все вместе увидим. Год покажет, где я окажусь дальше. Меня не смущает, что «Зенит» делает ставку на иностранцев. Я хочу играть дома за свой родной клуб. Уверен, что пройдёт какое-то время и я окажусь в родном клубе, которому смогу помочь и вернуть должок за моё воспитание.

Для меня «Зенит» — клуб с самой большой историей в российском футболе и лучшей фанатской базой. Опять же этот клуб меня воспитал, я отдал «Зениту» 10 лет. Максимально родной для меня клуб», — сказал Кирш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.