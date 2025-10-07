Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван лучший игрок 11-го тура РПЛ по количеству созданных голевых моментов

Назван лучший игрок 11-го тура РПЛ по количеству созданных голевых моментов
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин стал лучшим игроком 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. По данным источника, на счету хавбека жёлто-синих четыре таких момента.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 84'    

В 11-м туре РПЛ «Ростов» играл с «Оренбургом». Встреча состоялась 5 октября и прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Победу со счётом 1:0 одержали жёлто-синие, единственный гол забил Тимур Сулейманов.

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Оренбург» — 14-й (7). В следующем матче внутреннего первенства «Ростов» сыграет с московским «Спартаком».

Материалы по теме
«Решение Левникова — просто необъяснимое. Грубейшая ошибка». Судейство в 11-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Решение Левникова — просто необъяснимое. Грубейшая ошибка». Судейство в 11-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android