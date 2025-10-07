Назван лучший игрок 11-го тура РПЛ по количеству созданных голевых моментов

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин стал лучшим игроком 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. По данным источника, на счету хавбека жёлто-синих четыре таких момента.

В 11-м туре РПЛ «Ростов» играл с «Оренбургом». Встреча состоялась 5 октября и прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Победу со счётом 1:0 одержали жёлто-синие, единственный гол забил Тимур Сулейманов.

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Оренбург» — 14-й (7). В следующем матче внутреннего первенства «Ростов» сыграет с московским «Спартаком».