Игрок «Черноморца» Кирш: хочется думать, что закрою позицию центрального защитника сборной

21-летний футболист «Черноморца» Илья Кирш выразил надежду, что сможет стать основным центральным защитником сборной России в долгосрочной перспективе. Футболист принадлежит санкт-петербургскому «Зениту», а за «Черноморец» он выступает на правах аренды.

«Хочется думать и верить в то, что я смогу закрыть позицию центрального защитника в сборной России на долгие годы. Для этого нужно больше работать. От меня это никуда не денется. Если буду выполнять все требования и показывать хороший уровень, в будущем обязательно окажусь там», — сказал Кирш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.