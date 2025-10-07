Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Черноморца» Кирш: хочется думать, что закрою позицию центрального защитника сборной

Игрок «Черноморца» Кирш: хочется думать, что закрою позицию центрального защитника сборной
Комментарии

21-летний футболист «Черноморца» Илья Кирш выразил надежду, что сможет стать основным центральным защитником сборной России в долгосрочной перспективе. Футболист принадлежит санкт-петербургскому «Зениту», а за «Черноморец» он выступает на правах аренды.

«Хочется думать и верить в то, что я смогу закрыть позицию центрального защитника в сборной России на долгие годы. Для этого нужно больше работать. От меня это никуда не денется. Если буду выполнять все требования и показывать хороший уровень, в будущем обязательно окажусь там», — сказал Кирш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Илья Кирш: уверен, что окажусь в родном «Зените» и верну должок за моё воспитание
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android