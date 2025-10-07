Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович, Карпин и ещё четыре тренера претендуют на звание лучшего в РПЛ в сентябре

Станкович, Карпин и ещё четыре тренера претендуют на звание лучшего в РПЛ в сентябре
Аудио-версия:
Комментарии

Шесть специалистов претендуют на звание лучшего тренера Мир Российской Премьер-Лиги в сентябре, сообщила пресс-служба лиги.

В список вошли Фабио Челестини (ЦСКА), Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Валерий Карпин («Динамо» Москва), Станислав Черчесов («Ахмат») и Джонатан Альба («Ростов»).

ЦСКА Челестини в трёх матчах сентября набрал шесть очков и после 11 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата, «Зенит» под руководством Семака, «Спартак» Станковича, «Динамо» Карпина и «Ахмат» Черчесова набрали по семь очков в трёх встречах сентября. «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, одержал победу над ЦСКА и дважды сыграл вничью.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7

Победителя определят по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

Материалы по теме
Определились пять игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста сентября в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android