Станкович, Карпин и ещё четыре тренера претендуют на звание лучшего в РПЛ в сентябре

Шесть специалистов претендуют на звание лучшего тренера Мир Российской Премьер-Лиги в сентябре, сообщила пресс-служба лиги.

В список вошли Фабио Челестини (ЦСКА), Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Валерий Карпин («Динамо» Москва), Станислав Черчесов («Ахмат») и Джонатан Альба («Ростов»).

ЦСКА Челестини в трёх матчах сентября набрал шесть очков и после 11 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата, «Зенит» под руководством Семака, «Спартак» Станковича, «Динамо» Карпина и «Ахмат» Черчесова набрали по семь очков в трёх встречах сентября. «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, одержал победу над ЦСКА и дважды сыграл вничью.

Победителя определят по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.