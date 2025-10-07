Скидки
Николай Наумов: постоянная смена руководителей мешает развитию «Спартака»

Николай Наумов: постоянная смена руководителей мешает развитию «Спартака»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о кадровых перестановках в руководстве московского «Спартака». Ранее красно-белые объявили об уходе Олега Малышева с должности генерального директора и назначении на этот пост Сергея Некрасова.

«Что касается симпатий нового генерального директора «Спартака» к ЦСКА, это же не тренер и не футболист, где клубные принадлежности очень чтят. Это менеджер, который мог работать где угодно. Но я не приветствую постоянную смену руководителей в «Спартаке». В клубе работал Евгений Мележиков и прекрасно справлялся со своими обязанностями.

Руководителю надо хотя бы пять лет отработать в команде, чтобы настроить систему так, как он её видит. Всё было нормально, но убрали Мележикова и поставили Малышева. Теперь и его убрали, а завтра придёт новый. Всё это мешает развитию «Спартака». Каждый руководитель, независимо от прежней работы, будет строить свою команду», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

