«Расистская тема — редкость в РПЛ». Синицын — о конфликте Сперцяна и Ндонга

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал ситуацию с обвинениями в расизме в адрес капитана «быков» Эдуарда Сперцяна после стычки с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура чемпионата России. «Краснодар» выиграл со счётом 2:0.

«Что касается ситуации между Сперцяном и Ндонгом, об этом знают только два человека. Я не хочу что-то домысливать за них и хайпить на этом. Есть эмоции в напряжённом матче и желание выигрывать в каждом эпизоде. Кто-то где-то что-то мог сказать, а другой мог не так понять. Я допускаю такое, но вряд ли кто-то сказал что-то расистское.

Допускаю эмоции и неправильные фразы, они всегда произносятся во время матчей. Но в нашем чемпионате расистская тема — редкость. Вряд ли было сказано что-то из ряда вон выходящее. Во время игры за «Краснодар» никогда расистских моментов не было. Даже если что-то и было, между собой в рамках шуток — никто никакой серьёзности не вкладывал в это. Оскорбить кого-то по любым признакам — недопустимо везде», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.