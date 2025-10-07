Скидки
«Расистская тема — редкость в РПЛ». Синицын — о конфликте Сперцяна и Ндонга

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал ситуацию с обвинениями в расизме в адрес капитана «быков» Эдуарда Сперцяна после стычки с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура чемпионата России. «Краснодар» выиграл со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Что касается ситуации между Сперцяном и Ндонгом, об этом знают только два человека. Я не хочу что-то домысливать за них и хайпить на этом. Есть эмоции в напряжённом матче и желание выигрывать в каждом эпизоде. Кто-то где-то что-то мог сказать, а другой мог не так понять. Я допускаю такое, но вряд ли кто-то сказал что-то расистское.

Допускаю эмоции и неправильные фразы, они всегда произносятся во время матчей. Но в нашем чемпионате расистская тема — редкость. Вряд ли было сказано что-то из ряда вон выходящее. Во время игры за «Краснодар» никогда расистских моментов не было. Даже если что-то и было, между собой в рамках шуток — никто никакой серьёзности не вкладывал в это. Оскорбить кого-то по любым признакам — недопустимо везде», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

